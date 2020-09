"Il governo non ha proferito parola sullo studio segreto", attacca Salvini (Di domenica 6 settembre 2020) AGI - "A Palazzo Chigi avevano elementi allarmanti sulle conseguenze del Covid nel nostro Paese, ma il presidente del Consiglio si è preso l'enorme responsabilità di non condividere ufficialmente le informazioni nemmeno con i presidenti di Regione". Lo scrive il leader della Lega, Matteo Salvini, in una lettera inviata al direttore del Corriere della Sera e pubblicata oggi sul quotidiano milanese. "Uno studio confermato pubblicamente da un dirigente del ministero della Salute il 21 aprile scorso e che risale alle prime settimane del 2020, mentre altri verbali desecretati fanno emergere ulteriori dettagli inquietanti sulla gestione dell'emergenza", attacca il numero uno del Carroccio. "Pochi giorni dopo, il governo ha regalato 18 tonnellate di camici e mascherine alla Cina con tanto di ... Leggi su agi

