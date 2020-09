Highlights e gol Fiorentina-Lucchese 5-0: amichevole 2020 (VIDEO) (Di domenica 6 settembre 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Fiorentina-Lucchese 5-0, match amichevole in programma al Franchi. A sbloccare le marcature ci ha pensato Franck Ribery con un destro sul secondo palo che non ha lasciato scampo a Coletta dopo due pali colpiti: uno da Pezzella di testa, l’altro dallo stesso ex Bayern. Nella ripresa la Fiorentina riparte da dove aveva lasciato e dilaga: prima al 49′ con Depay, poi col solito Ribery. Al 65′ c’è spazio anche per l’autogol sfortunato di Solcia prima del definitivo 5-0 che porta la firma di uno scatenato Kouamé. Leggi su sportface

acmilan : Missed all the action from #MilanNovara? Well, the highlights are out now ?? Guarda le migliori azioni e tutti i g… - sportface2016 : #calcio #UEFANationsLeague, ecco gli highlights e gol di #Galles-#Bulgaria (VIDEO) - alexcobra11 : @DaniloServadei Ho visto solo gli highlights mi fido ma sul gol c'è la bravura di Araki e troppa morbidezza degli altri 2 - fainformazione : VIDEO - Italia-Bosnia 1-1 | Gol e Highlights | Nations League Al Franchi l'Italia riparte da un pareggio, 1-1 all'… - fainfosport : VIDEO - Italia-Bosnia 1-1 | Gol e Highlights | Nations League Al Franchi l'Italia riparte da un pareggio, 1-1 all'… -