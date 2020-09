Gualtieri “Il calo del Pil non sarà a due cifre” (Di domenica 6 settembre 2020) CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – L’Italia è stata ferita “dalla forza di questa pandemia, ma è nelle condizioni per guardare al futuro con fiducia. L’Europa questa volta è stata all’altezza della sfida. Abbiamo una chiara determinazione a utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione dell’Europa e utilizzarle al meglio significa per noi non disperderli in mille rivoli e concentrarle”. Queste le parole del ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, nel corso dell’intervento conclusivo del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il ministro, che ha stimato una caduta media attuale del Pil ben inferiore a quanto stimato da alcuni previsori e non a due cifre, si è detto convinto che, anche grazie ai passi avanti sul fronte vaccini, ci sarà un “graduale ritorno alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

