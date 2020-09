Ecco perché una carezza ci fa stare meglio (Di domenica 6 settembre 2020) Avete mai pensato al bene che ci può dare una carezza? Probabilmente sì, quando qualcuno avvicina la propria mano alla nostra guancia. Ma oggi la scienza, proprio in un momento in cui si richiede giustamente il distanziamento, chiarisce bene cosa accade negli animali quando percepiscono un passaggio di questo tipo. Il contatto, insomma, può essere una vera “terapia” per la psiche. Si attivano neuroni specifici Lo studio si è concentrato su animali femmine ed è stato condotto da scienziati dell’Università di Heidelberg, di Strasburgo e di altri centri europei ed è stato pubblicato su Nature Neuroscience, concentrandosi proprio sull’effetto della percezione tattile sul nostro sistema nervoso. Stando all’indagine, una tenera carezza, così come qualche colpo più ... Leggi su dilei

