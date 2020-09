Coronavirus, 11 casi in più in provincia di Lucca (Di domenica 6 settembre 2020) Si ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell'Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19 Leggi su lagazzettadelserchio

(ANSA) - FIRENZE, 06 SET - In Toscana sono 12.414 i casi di positività al Coronavirus, 122 in più rispetto a ieri (45 identificati in corso di tracciamento e 77 da attività di screening). I nuovi casi ...In Toscana sono 12.414 i casi di positività al Coronavirus, 122 in più rispetto a ieri (45 identificati in corso di tracciamento e 77 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1% in più rispetto ...