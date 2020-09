Canakinumab soluzione per evitare l’artroplastica (Di domenica 6 settembre 2020) Canakinumab, inibitore di IL-1beta, potrebbe prevenire il ricorso all’artroplastica dell’anca o del ginocchio in pazienti con osteoartrosi Canakinumab, inibitore di IL-1beta, potrebbe prevenire il ricorso all’artroplastica dell’anca o del ginocchio in pazienti con osteoartrosi (OA). Questo il responso di un’analisi esplorativa a latere dei dati provenienti dal trial randomizzato CANTOS (the Canakinumab Anti-Inflammatory Thrombosis Outcomes… L'articolo Canakinumab soluzione per evitare l’artroplastica Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Canakinumab soluzione Canakinumab soluzione per evitare l’artroplastica Corriere Nazionale