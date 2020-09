Bonaccini “I no mask cialtroni irresponsabili” (Di domenica 6 settembre 2020) “Da uomo delle istituzioni quelli che ieri hanno manifestato a Roma vanno chiamati per il loro nome. Sono dei cialtroni irresponsabili”. Cosi’ il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, intervenendo a San Lazzaro, alle porte di Bologna, all’inaugurazione della parete di arrampicata piu’ alta della regione, in merito alla manifestazione dei no mask in piazza a Roma. cin/sat/red <div>Bonaccini “I no mask cialtroni irresponsabili”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

