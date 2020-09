Birmingham: un morto e 7 feriti in accoltellamenti (Di domenica 6 settembre 2020) ANSA, - LONDRA, 06 SET - Un persona è morta e altre 7 sono rimaste ferite in seguito agli accoltellamenti avvenuti nella notte in diversi punti del centro di Birmingham, in Inghilterra. Lo ha reso ... Leggi su corrieredellosport

ItalianPolitics : Gran Bretagna, accoltellamento a Birmingham, un morto e 7 feriti. Raab: 'Nessuna ipotesi di terrori… - divorex82 : RT @SkyTG24: Birmingham, persone accoltellate in centro nella notte: un morto e 7 feriti, 2 gravi. FOTO - calvi1956 : RT @repubblica: Gran Bretagna, accoltellamento a Birmingham, un morto e 7 feriti. Raab: 'Nessuna ipotesi di terrorismo' [di PIERA MATTEUCCI… - Affaritaliani : Risse e accoltellamenti: un morto, 7 feriti. Escluso terrorismo - repubblica : Gran Bretagna, accoltellamento a Birmingham, un morto e 7 feriti. Raab: 'Nessuna ipotesi di terrorismo' [di PIERA M… -