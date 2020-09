Atalanta, Ilicic atteso in Italia lunedì: pronto un programma personalizzato (Di domenica 6 settembre 2020) Dopo la lunga assenza per ‘motivi personali’, Josip Ilicic è pronto a riabbracciare il mondo Atalanta e viceversa. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, lo sloveno sarà al centro d’allenamento dell’Atalanta nella giornata di lunedì o, comunque, nei primi giorni della prossima settimana. Tutto pronto per il graduale ravvicinamento alla vita di campo di tutti i giorni con Gian Piero Gasperini che è pronto ad accogliere un trequartista da ventuno gol stagionali (15 in campionato, 1 in Coppa Italia, 5 in Champions League). Per Ilicic è pronto un programma personalizzato per acquistare nuovamente la migliore condizione. L’obiettivo ... Leggi su sportface

