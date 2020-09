TvLoft, nuovo sito e una app rinnovata per programmi esclusivi tra informazione, intrattenimento e linguaggi innovativi (Di sabato 5 settembre 2020) “Passione per il nostro lavoro, attenzione per i dettagli, qualità nella forma e nel contenuto”. Lo spot che annuncia il rinnovo del marchio TvLoft (www.TvLoft.it) attraverso il lancio di un nuovo sito e una nuova app, è una carrellata dei volti di punta – Marco Travaglio, Peter Gomez, Antonio Padellaro, Marco Lillo, Andrea Scanzi, Luca Sommi e Selvaggia Lucarelli – che caratterizzano la “grande famiglia” di Loft Produzioni, il ramo della società Seif dedicato alla produzione televisiva, e dei programmi di punta che hanno vinto la sfida, cominciata tre anni fa, di coniugare informazione, intrattenimento e nuovi linguaggi. Tra le novità di questo autunno, la nuova stagione di ... Leggi su ilfattoquotidiano

