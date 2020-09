Traffico Roma del 05-09-2020 ore 15:30 (Di sabato 5 settembre 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovata in ascolto in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale unica eccezione la via Dania ostia-anzio dove sono segnalati rallentamenti tra Tor Paterno e Villaggio Tognazzi in entrambi i sensi di marcia manifestazione in programma dalle 16 alle 20 in Piazza Bocca della Verità possibili deviazioni per i bus di zona al Flaminio giornata conclusiva per i lavori di manutenzione della viadotto di Corso Francia chiusa la rampa d’uscita di viale maresciallo pilsudski verso i Parioli frequente la formazione di rallentamenti e code a partire da ponte Flaminio proseguono i lavori di completamento della tratta Colosseo San Giovanni della linea C della metropolitana fino al 7 dicembre la circolazione dei treni termini era in anticipo ultima corsa da pantano e alle 20:30 da San ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 05-09-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Soccorso persona a Giussano: strada chiusa e autoscala dei vigili del fuoco al secondo piano

E’ accaduto mercoledì attorno alle 23 in piazza Roma, chiusa temporaneamente al traffico: secondo parenti e residenti la persona nell’appartamento non rispondeva a telefono e citofono. E’ stata trovat ...

Ritorno a scuola, a Roma nuovi bus, ciclabili ma anche “studenti a piedi”

Enrico Stefàno, presidente della commissione capitolina Mobilità, spiega come la città affronterà la difficile prova della riapertura delle scuole. 328 autobus in più, ma anche nuove ciclabili transit ...

