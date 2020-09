Roma, Smalling sempre in cima alla lista dei desideri: ecco cosa manca per il sì (Di sabato 5 settembre 2020) La trattativa tra il club giallorosso e il Manchester United prosegue, ma non si è ancora arrivati a dama a causa delle alte richieste inglesi Leggi su 90min

DiMarzio : #AsRoma, cresce la fiducia per #Smalling. Gli ultimi aggiornamenti - AlfredoPedulla : #Smalling-#Roma: nuovi contatti con il #ManchesterUnited, meglio tardi che mai - Solano_56 : La Roma al lavoro per Smalling da 3 mesi ?? - Torrenapoli1 : Trattative da seguire /si attendono evoluzioni) - #Suarez-Piemonte - #KK- City - #Bakayoko - Milan - #Smalling Roma… - Pierousai94 : La #Roma spinge per il ritorno in giallorosso di #Smalling. C'è ancora distanza con il #ManchesterUnited, ma la vol… -