Reazione a Catena, puntata 5 settembre 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente (Di sabato 5 settembre 2020) Reazione a Catena, puntata 5 settembre 2020: anche oggi con Marco Liorni un nuovo appuntamento con Reazione a Catena e a provare a indovinare quale sarà la squadra campione e il montepremi. Il format preserale di Rai1 si basa sui giochi di intuizione e di parole, e anche nel 5/09/2020, con Marco Liorni su Rai1, ha intrattenuto moltissimi fan. Reazione a Catena, il format sugli incastri lessicali e legami di parole, con due squadre in gara. Cosa è accaduto oggi 5 settembre 2020? Abbiamo visto con attenzione una nuova puntata di Reazione a Catena: ma cosa è successo? Il programma su Rai1 tutte le ... Leggi su italiasera

italiaserait : Reazione a Catena, puntata 5 settembre 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - antoniovarrella : @Alyenante Guardo reazione a catena su Rai uno - LinkaTv : E' iniziato Reazione a catena su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - arcocielo : Acidificazione degli oceani sta per innescare reazione a catena che aumenterà riscaldamento globale: - MicheleSpione1 : @AgostinoCannel2 @ilGerrino92 @RaffaeleSanto Hanno voluto risparmiare le puntate anche perché per tutto settembre c… -