Noemi: presto un nuovo album, ora solidarietà a mondo spettacolo (Di domenica 6 settembre 2020) Noemi è pronta ad uscire con il nuovo album. Dopo il lockdown e il blocco forzato, l'artista torna al grande pubblico. E dice come è cambiata la musica con la pandemia. "La musica stava già cambiando perché con l'avvento delle nuove tecnologie anche il modo di fruire la musica era già molto cambiato. Adesso con la pandemia, forse ci siamo accorti che fa tantissimo da collante tra di noi: mi ricordo il momento dei balconi... Ha annullato le distanze. Personalmente quello che sto facendo è annullare le distanze da me stessa, mi sta aiutando a fare un lavoro di introspezione che prima di adesso non avevo fatto. Non vedo l'ora di farvi sentire il mio nuovo disco".Un settore, quello musicale, in forte crisi. "Un messaggio di solidarietà va a tutti i lavoratori del ... Leggi su ilfogliettone

