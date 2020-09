Mittelfest, programma 6 settembre 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) Secondo giorno di Mittelfest nel segno della musica, del teatro e della multimedialità: a Cividale il festival della Mitteleuropa dedicato all’Empatia coniuga le arti performative alle nuove tecnologie digitali per proporre al pubblico, sempre in presenza e in assoluta sicurezza grazie agli specifici protocolli anti-Covid, nuove creazioni artistiche ed esperienziali. Doppia performance alle 17.30 e alle 21 nella Chiesa di Santa Maria dei Battuti per “Il ciclo della falsificazione, creazione musicale dell’eclettico musicista di origine russa Akim Moiseenkov, coproduzione Wonderfeel e Mittelfest 2020. L’evento, in prima nazionale, è sostenuto da Dutch Performing Arts, organismo istituzionale che supporta la promozione internazionale degli spettacoli olandesi con il contributo di ... Leggi su udine20

somewherefvg : RT @FVGlive: Con 25 progetti artistici, 10 prime assolute/nazionali, 3 Mittelforum, @Mittelfest 2020, in programma dal 5 al 13 settembre a… - Mittelfest : Domani incomincia una nuova, inedita edizione di #mittelfest: 25 proposte artistiche tra teatro, musica, danza e in… - visitorcity : RT @FVGlive: Con 25 progetti artistici, 10 prime assolute/nazionali, 3 Mittelforum, @Mittelfest 2020, in programma dal 5 al 13 settembre a… - Mittelfest : RT @FVGlive: Con 25 progetti artistici, 10 prime assolute/nazionali, 3 Mittelforum, @Mittelfest 2020, in programma dal 5 al 13 settembre a… - FVGlive : Con 25 progetti artistici, 10 prime assolute/nazionali, 3 Mittelforum, @Mittelfest 2020, in programma dal 5 al 13 s… -

Ultime Notizie dalla rete : Mittelfest programma Mittelfest 2020. Empatia. E Aspettando Mittelfest - Cividale del Friuli Giro FVG Mittelfest al via con una prima di Alessandro Benvenuti sul lock-down

E' una giornata che segna la storia culturale dell'Europa, in uno dei pochi festival che quest'anno ha deciso di essere dal vivo, dice il direttore artistico Haris Pasovic all'apertura del Mittelfest ...

"Possiamo farcela": ecco lo slogan della nuova edizione di Mittelfest

Il festival della Mitteleuropa si svolgerà dal 5 al 13 settembre a Cividale sotto la direzione artistica di Haris Pašovic CIVIDALE. “Possiamo farcela!” Con questa speranza, che ha però tutta la portat ...

E' una giornata che segna la storia culturale dell'Europa, in uno dei pochi festival che quest'anno ha deciso di essere dal vivo, dice il direttore artistico Haris Pasovic all'apertura del Mittelfest ...Il festival della Mitteleuropa si svolgerà dal 5 al 13 settembre a Cividale sotto la direzione artistica di Haris Pašovic CIVIDALE. “Possiamo farcela!” Con questa speranza, che ha però tutta la portat ...