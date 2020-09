Mistero a San Benedetto del Tronto, coppia di cadaveri emerge dal mare (Di sabato 5 settembre 2020) Giallo a San Benedetto del Tronto: 2 cadaveri sono stati ritrovati in mare. Uno è della 17enne Marketa Adamcova, l’altro del compagno 40enne Tomas Cerveny. Le indagini sono in corso per stabilire con certezza le cause dei decessi e risolvere il Mistero dietro la loro drammatica e prematura morte. Un giallo simile a quello di Ancona dello scorso novembre. Il mare ha restituito i loro corpi senza vita Nei giorni scorsi, il ritrovamento di 2 cadaveri ha destato scalpore a San Benedetto del Tronto. Di fronte alla spiaggia della Sentina, nel parco naturale di San Benedetto del Tronto, gli investigatori hanno trovato il corpo di Marketa Adamcova, 17 anni, scomparsa durante una ... Leggi su thesocialpost

