Milan-Monza, Attilio Fontana: “Un derby tra un passato storico e un futuro brillante” (Di sabato 5 settembre 2020) “Sarei curioso di conoscere se il presidente Berlusconi questa sera avrà una squadra preferita, la partita di oggi è anche un derby del cuore tra un passato storico e un futuro brillante“. Queste le dichiarazioni di Attilio Fontana, governatore della Lombardia e tifoso rossonero, in vista dell’amichevole di stasera a San Siro tra Milan e Monza. Per Fontana si tratta di una partita “ricca di significati. Il calcio d’inizio sarà dedicato a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele per una polmonite bilaterale ed oggi alla guida del Monza insieme ad Adriano Galliani protagonisti del ritorno del club brianzolo in Serie B e che quest’anno tenteranno la storica ... Leggi su sportface

