Messi rimane al Barça, ma ora? I rischi di un anno da separato in casa (Di sabato 5 settembre 2020) Il popolo blaugrana ha tirato un sospiro di sollievo. Messi ha deciso di restare in Catalogna e il Barça ha così evitato l'addio traumatico del suo idolo. Ma adesso cosa accadrà nei dintorni del Camp ... Leggi su gazzetta

Damiano__89 : RT @FusatoRiccardo: Dopo che tutti si sono riempiti la bocca con Messi al City, e' impossibile venga a Milano, e tanto altro ora che rimane… - avanguardismo : RT @masolinismo: Hanno perso lo scudetto, hanno perso una finale per un autogol del proprio attaccante, si sono fatti fottere tonali, Messi… - gab_marcato : RT @onestidal1908: #Messi che rimane al Barcellona per non dover fare causa alla società mi sa di cazzata mastodontica. La verità è che non… - sa_ambro : RT @EdoardoMecca1: Non capisco tutto questo casino intorno a Messi. Alla fine rimane per amore. Della clausola. - LCafeinter : RT @stevevicrn: cazzo Messi rimane al Barca... Inter beffata? No, Inter salvata, ma soprattutto giornalai falliti! tornate a vendere le ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi rimane Messi-Barca: addio anzi no, la crisi in un mese Agenzia ANSA Messi rimane al Barcellona: una difficile decisione d’amore – VIDEO

Non è una questione di soldi, per Lionel Messi è una questione d’amore e, proprio per amore, ha deciso di rimanere al Barcellona nonostante i continui contrasti con la gestione del presidente del club ...

Coronavirus, in Lazio 154 nuovi casi: 111 sono a Roma

"Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 154 casi di questi 111 sono a Roma e si registra anche un decesso. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sarde ...

Non è una questione di soldi, per Lionel Messi è una questione d’amore e, proprio per amore, ha deciso di rimanere al Barcellona nonostante i continui contrasti con la gestione del presidente del club ..."Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 154 casi di questi 111 sono a Roma e si registra anche un decesso. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sarde ...