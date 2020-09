Mattarella: Recovery occasione unica. L’Ue: i piani vanno presentati in fretta (Di sabato 5 settembre 2020) Parla dell'Europa e tesse le lodi dell'operato delle istituzioni europee di fronte alla grave crisi innescata dalla pandemia. Sollecita l'approvazione del Recovery fund per rendere disponibili le risorse già a inizio del nuovo anno. E lancia un monito potente a difesa delle future generazioni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, apre, come di consueto, i lavori della seconda giornata del forum Ambrosetti e lo fa dialogando in videocollegamento con Enrico Letta. "Di fronte a una ondata di lutti e sofferenze e alla necessità di osservare regole che hanno inciso sulle nostre abitudini e sui modelli economici e sociali, l'Unione ha mostrato la sua forza propulsiva e la sua capacità di trovare l'autentico spirito dei padri fondatori", ha detto il Capo dello Stato che ha riconosciuto alla Ue la capacità di compiere ... Leggi su ilfogliettone

