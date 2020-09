Locale notturno chiuso per violazione delle norme anticovid (Di sabato 5 settembre 2020) Lucca 5 settembre 2020 - Chiusura per cinque giorni del Locale notturno All In di Altopascio per violazione delle normative anticovid-19 . A stabilirlo, il questore di Lucca in seguito ai controlli ... Leggi su lanazione

Lucca 5 settembre 2020 - Chiusura per cinque giorni del locale notturno All Inn di Altopascio per violazione delle normative anticovid-19. A stabilirlo, il questore di Lucca in seguito ai controlli ef ...

Rieti, giovane reatino picchiato e buttato in mare per commenti verso ragazza: 5 denunce

RIETI - Avrebbero picchiato e buttato anche in mare un 26enne per suoi apprezzamenti non graditi a una ragazza. È quanto ricostruito dai carabinieri in merito a un'aggressione avvenuta a Rio Elba (Liv ...

