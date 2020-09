La scuola non fa in tempo a riaprire. E i sindacati già tornano in sciopero. Si comincia a manifestare dal 26 settembre. Una lezione di irresponsabilità di fronte all’emergenza (Di domenica 6 settembre 2020) Neanche il tempo di riaprire che già si parla di sciopero della scuola. A pochi giorni dal ritorno in classe, con la campanella che tornerà a suonare il prossimo 14 settembre, non si fermano le proteste di chi denuncia quella che viene definita come una ripartenza al buio. A pensarla così sono i sindacati che hanno deciso di scendere in piazza il 26 settembre. Curiosamente per denunciare i presunti ritardi nel rimettere le scuole in sicurezza e garantire un anno scolastico senza patemi, la manifestazione si terrà a giochi fatti ossia quando gli alunni saranno già tornati in aula da ben 10 giorni. Il principale motivo del contendere è quello relativo “alle condizioni materiali delle scuole” che “sono ... Leggi su lanotiziagiornale

