Il PD a Voghera sostiene il candidato sindaco che confermò la targa alle vittime di Salò (Di sabato 5 settembre 2020) Il Fatto Quotidiano oggi racconta che dopo 10 anni in cui ne ha costantemente criticato l’operato da sindaco, anche per via dell’accusa di corruzione internazionale finita in prescrizione, il Partito Democratico a Voghera ha deciso di sostenere Nicola Affronti come candidato sindaco. Ex PdL, ora UDC: Succede che, dopo cinque anni di giunta di centrodestra, sulle schede elettorali ci sarà parecchia confusione. Il Pd ha infatti scelto di sostenere Nicola Affronti, esponente dell’Udc, insieme al sindaco uscente Carlo Barbieri e alla lista “Insieme per Voghera” fondata da quattro consiglieri uscenti di Forza Italia. Proprio così: il primo cittadino della giunta di centrodestra (Barbieri) corre con il Pd insieme a mezza maggioranza, a sostegno del ... Leggi su nextquotidiano

