Freddie Mercury: il 5 Settembre 1946 nasceva il leader dei Queen (Di sabato 5 settembre 2020) Il leader dei Queen, Freddie Mercury, è nato precisamente 74 anni fa. Il nome originario era Farrock Bulsara, morì a 45 anni Una leggenda. Ultimamente è stato riportato in auge grazie al film di Bryan Singer, Bohemian Rhapsody, in cui ad interpretarlo è stato Rami Malek. Di chi stiamo parlando? Naturalmente di Freddie Mercury, leader dei Queen, che veniva alla luce il 5 Settembre 1946 a Zanzibar, allora protettorato britannico. All’anagrafe il suo nome era Farrokh Bulsara. La famiglia, di etnia parsi, era originaria dell’India ma ma dovettero trasferirsi nell’arcipelago a causa del lavoro del padre, cassiere della segreteria di Stato per le Colonie. Il giovane Bulsara ... Leggi su zon

