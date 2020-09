Formazioni ufficiali Milan-Monza, amichevole 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Milan-Monza, amichevole estiva del precampionato 2020. Dopo la vittoria per 4-2 contro il Novara, i rossoneri sfidano il loro passato costituito da Berlusconi e Galliani, attualmente ai vertici del Monza. Tanta attesa per questo derby lombardo che vedrà inoltre per la prima volta il tecnico Brocchi sfidare la sua ex squadra. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 5 settembre. Di seguito le scelte dei due allenatori: Milan: In attesa Monza: In attesa Leggi su sportface

PagineRomaniste : La formazione della #ASRoma nel secondo tempo (4-3-3): Boer; Bouah, Morichelli, Trasciani, Seck; Simonetti, Astrolo… - marinabeccuti : Le formazioni ufficiali di Torino-Pro Vercelli: turnover per Giampaolo - Torinogranatait : Le formazioni ufficiali di Torino-Pro Vercelli: turnover per Giampaolo - news24_napoli : SM [LIVE]-Milan-Pink Bari (0-0): formazioni ufficiali - Cuore_Toro : Le formazioni ufficiali di Torino-Pro Vercelli -