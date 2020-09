Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci: Svelato il Motivo del Loro Addio! (Di sabato 5 settembre 2020) Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, dopo anni di silenzio è saltato fuori il Motivo della Loro separazione. Ecco cosa avrebbe spinto il noto imprenditore milanese e la showgirl calabrese a dirsi addio per sempre dopo un matrimonio e un figlio. La storia d’amore tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, all’inizio degli anni Duemila, aveva fatto molto rumore, non solo per la grande differenza di età tra i due, ma anche perché, per la prima volta, una donna era riuscita a mettere “il laccio” a quello che allora era considerato il “playboy d’oro” per eccellenza. I due, malgrado le critiche e le dure accuse, si erano anche sposati e, nel 2012, erano ... Leggi su gossipnews.tv

