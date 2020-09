Escursionista 17enne muore in Val Camonica (Di sabato 5 settembre 2020) : una tragedia nel bresciano durante una gita in montagna. La dinamica dell’incidente Una . Una vera e propria tragedia per una ragazza che, tra 15 giorni, avrebbe compiuto la maggiore età. E’ accaduto in montagna, nel bresciano durante una gita, nel sentiero che arriva fino al Lago Aviolo da Vezza d’Oglio. La ragazza è precipitata nel vuoto mentre percorreva la stradina, dopo aver perso l’appoggio su una roccia ed a nulla sono valsi i soccorsi, arrivati subito, perché era già morta all’intervento degli stessi. Il Soccorso Alpino di Edolo è giunto sul luogo insieme all’elisoccorso del 118 ma invano. Nella zona sono arrivati anche i Carabinieri di Breno che hanno delimitato il perimetro per avviare i rilievi del caso e capire se vi siano qualche responsabilità. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su bloglive

AnsaLombardia : Escursionista 17enne muore nel Bresciano. Grave una 49enne bergamasca precipitata nel Trentino | #ANSA - serenel14278447 : Escursionista 17enne muore nel Bresciano - iconanews : Escursionista 17enne muore nel Bresciano -