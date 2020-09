Così la Cina può scatenare una “tempesta perfetta” contro gli Usa (Di sabato 5 settembre 2020) La tempesta perfetta, spauracchio di analisti ed economisti, potrebbe presto scatenarsi sui mercati finanziari e travolgere gli Stati Uniti, provocando un vero e proprio cortocircuito su scala globale. Ombre nere si addensano all’orizzonte, almeno secondo quanto scrive il Global Times, spin off del People’s Daily, organo del Partito Comunista cinese. A causa del forte indebolimento … Così la Cina può scatenare una “tempesta perfetta” contro gli Usa InsideOver. Leggi su it.insideover

davidealgebris : Abbiamo chiesto Summit con 53 Paesi e OMS Per discutere della Scuola. OMS che ha mentito con Cina sul Virus . Si, L… - s_lelli : @stegian67 Io non lo sfotto, ma ho sempre pensato che facesse delle forzature. E quando i suddetti faceva quelle sc… - ilconteamar : RT @marco_gervasoni: Certo la disattenzione diciamo cosi delle prime settimane era un modo per favorire la Cina, lo sapevamo da subito ma o… - MemoresFidei : RT @Topo_Ligio: Il perseguitato politico @Dalu_1989 che denunciò alla radio la Strage di piazza Tienanmen: 'Solo un anno fa ero così spav… - tangueirablue : RT @marco_gervasoni: Certo la disattenzione diciamo cosi delle prime settimane era un modo per favorire la Cina, lo sapevamo da subito ma o… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Cina «Riconvertiti a produrre mascherine Ma le gare le vincono sempre i cinesi» Corriere della Sera