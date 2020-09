Coronavirus, Anief: test sierologici per i docenti (Di sabato 5 settembre 2020) “Si torna a scuola proprio mentre i contagi risultano in pericolosa ascesa”. Per questo l’Anief, l’Associazione nazionale insegnanti e formatori, rimane centrale, per tenere la situazione sotto controllo, puntare sulla prevenzione facendo certamente applicare il distanziamento sociale. A tal fine non bisognerebbe avere più di 15 alunni per classe, utilizzando gli spazi forniti dalle istituzioni locali, senza quindi tornare alla Dad. Sarà fondamentale anche tutelare la salute di tutti i lavoratori, a iniziare da coloro che versano in condizioni di “fragilità”. “Bisogna puntare – dice il leader del giovane sindacato, Marcello Pacifico – sulla somministrazione del test sierologico a tutti i docenti e Ata che hanno espresso intenzione di svolgerlo. Invece, ... Leggi su meteoweb.eu

Ma intanto al quartiere Vomero di Napoli, tanto per fare un esempio, l'istituto alberghiero Giustino Fortunato non può contare sulla sede succursale, dichiarata inagibile nel 2018. Fino a che il Covid ...

