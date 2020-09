Barcellona, i dubbi di Gaspart: “Non so se Messi convincerà Koeman a tenere Suarez” (Di sabato 5 settembre 2020) Leo Messi ha sciolto ogni dubbio: la Pulce non lascerà il Barcellona. Il campione argentino, infatti, rimarrà con i blaugrana fino al 2021. Ma quale sarà il destino di Luis Suarez? Il Pistolero, grande amico del numero 10 dei catalani, sembra finito definitivamente ai margini della squadra allenata da Ronald Koeman.caption id="attachment 992579" align="alignnone" width="1024" Suarez Messi (getty images)/captionCAMBIARE IDEAAlla domanda ha prova a rispondere Joan Gaspart. L'ex presidente del Barcellona ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Non so se la presenza di Messi possa far cambiare idea all’uruguaiano o a Koeman. Sarà una decisione tecnica nella quale non entro. Suarez resta un ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Barcellona, i dubbi di Gaspart: 'Non so se Messi convincerà Koeman a tenere Suarez' - - AleJFc38 : Ma qualcuno aveva dubbi che #Messi non avrebbe lasciato il Barcellona? Ha fatto di tutto per ottenere ciò che volev… - FrancescoMudu : @AndreaInterNews Messi è una bandiera del club,non un semplice giocatore,secondo la mia visione una bandiera non ma… - gerrylongo74 : State tranquilli che Messi non andrà via dal Barcellona nemmeno nel 2021!Intanto raktic l'ha sistemato per le feste… - alxsxja : io sarò veramente felice se avrà la testa e il cuore di dare tutto al barcellona in questa stagione nonostante tutt… -