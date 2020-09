Alessandra Amoroso, disavventura per la cantante, ecco cos’è successo (Di sabato 5 settembre 2020) La cantante pugliese Alessandra Amoroso ha guidato una delle quattro squadre partecipanti, ma ha dovuto fare i conti con un inconveniente. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme Fonte Instagram – @AmorosoofNon c’è coronavirus che tenga, “La partita del cuore” non può fermarsi, anzi è stata riproposta in una nuova inedita versione. Dopo 29 anni infatti si sono sfidate quattro squadre. In campo il Team Salmo, il Team Giletti, il Team Amoroso e il Team Morandi. A trionfare è stata la squadra del rapper sardo, che in finale si è imposta sulla selezione capitanata dall’ex stella di Amici. A vincere però è stata la solidarietà. Sono infatti stati raccolti i fondi per i lavoratori dello spettacolo che ... Leggi su chenews

