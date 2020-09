Usa, sospesi i sette agenti coinvolti nell’uccisione dell’afroamericano Daniel Prude (Di venerdì 4 settembre 2020) La sindaca dem di Rochester Lovely Warren ha sospeso i sette agenti coinvolti nell’uccisione di Daniel Prude, l’afroamericano morto asfissiato dopo essere stato ammanettato, incappucciato e quindi tenuto col viso premuto sull’asfalto per almeno due minuti. La decisione è stata presa ad oltre cinque mesi dall’episodio, dopo che sono state rese pubbliche le immagini. L’attorney general statale, Letitia James, ha promesso una «indagine giusta, indipendente e trasparente». Usa, Trump vuole tagliare i fondi alle città dem: «Sono anarchiche». Il governatore Cuomo: «A New York dovrà arrivare con l’esercito»Daniel Prude, 41enne con disturbi mentali, è l’ennesima vittima ... Leggi su open.online

New York, 04 set 01:20 - (Agenzia Nova) - Il sindaco di Rochester, nello Stato di New York, ha sospeso i sette agenti coinvolti nella morte di Daniel Prude, un afroamericano di 41 anni morto per asfis ...