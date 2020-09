Us Open 2020: programma, orari e ordine di gioco di sabato 5 settembre (Di sabato 5 settembre 2020) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 5 settembre, per quanto concerne il terzo turno degli Us Open 2020. In campo gli azzurri Matteo Berrettini e Salvatore Caruso, rispettivamente opposti a Casper Ruud e Andrey Rublev, due match complessi e dal pronostico incerto. Di seguito la programmazione completa. ARTHUR ASHE STADIUM dalle ore 18.00 italiane – Wolf vs (3) Medvedev a seguire – (26) Stephens vs (3) S. Williams dalle ore 01.00 italiane – (7) Keys vs Cornet a seguire – (31) Cilic vs (2) Thiem LOUIS ARMSTRONG STADIUM dalle ore 17.00 italiane – (8) Bautista Agut vs Pospisil a seguire – Fucsovics vs Tiafoe a seguire – Azarenka vs Swiatek a seguire – (27) Jabeur vs (29) ... Leggi su sportface

Open_gol : «Tutti i comunisti dovrebbero essere marchiati a fuoco come gli ebrei. Meglio il Coronavirus. Viva l’Italia, viva i… - Open_gol : La Lega cerca sostenitori al processo Open Arms e propone i voli low cost per seguire Matteo Salvini a Catania - Open_gol : «È grandioso non vedere più quelle enormi navi da crociera», dice l’attrice nel discorso di ringraziamento. Ma la f… - sagravolal : EPISODIO 21: STAR TREK: LA SERIE INCLUSIVA SPOTIFY: - mistermeo : RT @Open_gol: L'analisi quotidiana con i dati dell'epidemia? -

Ultime Notizie dalla rete : Open 2020 Varlion sarà l'Official Racket del WPT Sardegna Open 2020 - presented by Enel Formiche.net Al via ai corsi di pattinaggio Bi Roller nel Biellese e non solo

Il 2020 è un anno speciale sotto tutti i punti di vista e noi di Bi Roller dopo le brevissime vacanze, visto che durante l'estate abbiamo recuperato tutti i corsi persi nelle settimane di Covid, abbia ...

Premio Open Innovative PMI: al via le iscrizioni

31 Agosto 2020 Prende ufficialmente il via la quarta edizione del premio Open Innovative PMI, il primo riconoscimento nazionale dedicato solo alle piccole e medie imprese innovative ideato da Grant Th ...

Il 2020 è un anno speciale sotto tutti i punti di vista e noi di Bi Roller dopo le brevissime vacanze, visto che durante l'estate abbiamo recuperato tutti i corsi persi nelle settimane di Covid, abbia ...31 Agosto 2020 Prende ufficialmente il via la quarta edizione del premio Open Innovative PMI, il primo riconoscimento nazionale dedicato solo alle piccole e medie imprese innovative ideato da Grant Th ...