Una pezza di Lundini: comicità surreale nella seconda serata di Rai2 (Di venerdì 4 settembre 2020) Valerio Lundini Quattro seconde serate a settimana. Lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Non male per un “conduttore di riserva“, come si definisce ironicamente Valerio Lundini, giocando su questo ruolo. Il comico romano (classe 1986) è una delle new entry del palinsesto di Rai2: sulla rete diretta da Ludovico Di Meo presenterà Una pezza di Lundini, varietà dai toni sarcastici in cui sarà chiamato a rimpiazzare una fantomatica trasmissione che per vari motivi non potrà andare in onda. Il giovane, insomma, dovrà metterci una ‘pezza’. Svelato lo stratagemma che giustifica al titolo, ecco i contenuti, che in realtà punteranno molto su un effetto improvvisazione. Nel suo ruolo di ... Leggi su davidemaggio

Vartaestic : Sto una pezza però i bitti tutti contentini being chaotic???? - Sssince1908 : mettere una pezza. Preoccupante. Praet discreta prova come mezzala e castagne come tuttafascia, 6. I migliori da un… - joorasole : il modo in cui la matematica mi ha rovinato la vita non sto scherzando con quel prof di merda che avevo che mi trat… - famigliasimpson : @CIAfra73 @Matt85Mortal @enrick81 @Tvottiano @napoliforever89 @misterf_tweets @AngryMercurio @tw_fyvry @OltreTv… - Blacksnowwhite4 : @nzingaretti ????????????. FOLLIA È ANDARE in giro con una pezza di merda sulla faccia. Solo le facce di c....o dovrebber… -

Ultime Notizie dalla rete : Una pezza Una pezza di Lundini: comicità surreale nella seconda serata di Rai2 DavideMaggio.it Vettel: "Ci manca velocità e aderenza in ingresso curva"

Il tedesco ha chiuso fuori dalla top ten con il 12° tempo ed è stato autore anche di un innocuo testacoda. Seb lamenta non solo mancanza di velocità massima, ma anche di grip in ingresso curva. L’ulti ...

Temptation Island 2020 rinviato: ora è ufficiale. Si parte il 16 settembre

Ora è ufficiale: Temptation Island 2020, che vedrà alla conduzione Alessia Marcuzzi, slitta di una settimana. La data di inizio non sarà quindi il 9 settembre, come precedentemente annunciato dalla tr ...

Il tedesco ha chiuso fuori dalla top ten con il 12° tempo ed è stato autore anche di un innocuo testacoda. Seb lamenta non solo mancanza di velocità massima, ma anche di grip in ingresso curva. L’ulti ...Ora è ufficiale: Temptation Island 2020, che vedrà alla conduzione Alessia Marcuzzi, slitta di una settimana. La data di inizio non sarà quindi il 9 settembre, come precedentemente annunciato dalla tr ...