Ufficiale: Pordenone, ecco Mallamo in prestito dall’Atalanta (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Pordenone ha ufficializzato l’arrivo dall’Atalanta di Alessandro Mallamo, centrocampista classe ’99, con la formula del prestito. Mallamo è cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, autore anche di un notevole percorso in azzurro: ha vestito la maglia di tutte le Nazionali giovanili dall’U16 all’U20. Negli ultimi due anni ha collezionato 50 presenze fra Juve Stabia e Novara. Foto: sito Ufficiale Pordenone L'articolo Ufficiale: Pordenone, ecco Mallamo in prestito dall’Atalanta proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

