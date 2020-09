Tutte le scadenze fiscali del 16 settembre 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) settembre mese di scadenze fiscali. Sono ben 257 i casi in cui gli italiani in questo settembre 2020 sono chiamati a versare tasse di varia natura. Abbiamo riassunto qui le principali scadenze fissate al 16 settembre (per l’elenco completo vi rimandiamo alla sezione dedicata sul sito dell’Agenzia delle entrate). Versamenti IRPEF p.IVA: versamento 4° rata dell’Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte (Versamento 4° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%); p.IVA: versamento ... Leggi su quifinanza

