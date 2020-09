Toscana, sondaggi finali per Giani. Fattori: “Il testa a testa invenzione per il ‘voto utile'” (Di venerdì 4 settembre 2020) La Toscana resta non contendibile dalla destra, dicono gli ultimi sondaggi presentati dalla Toscana a Sinistra di Tommaso Fattori, e da un Pd che in appoggio a Eugenio Giani confermerebbe sostanzialmente il 33% raccolto alle elezioni europee, restando di gran lunga la principale forza politica nella regione. Nell’ultimo giorno utile per la loro diffusione, entrambi i sondaggi vedono il candidato presidente Giani svettare con un 43, 44% delle preferenze degli elettori. Secondo il Pd con almeno sei punti di vantaggio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

