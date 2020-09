Spiritfarer ha una storia che è stata criticata dai fan: il team si scusa e si impegna a modificarla (Di venerdì 4 settembre 2020) Spiritfarer è un titolo indie pubblicato recentemente e pochi giorni fa è stato criticato dopo che alcuni giocatori hanno affermato che il gioco ha una storia che contiene "abilismo", ossia una discriminazione nei confronti di persone diversamente abili.La critica si focalizzava sulla storia di un personaggio su una sedia a rotelle che poteva essere "libero" solo con la morte, cosa che molte persone hanno criticato, proprio perché lasciava intendere che "è meglio essere morti che disabili". Thunder Lotus dopo le critiche ha dichiarato di essere d'accordo e ha pubblicato una dichiarazione."Una storia che descriveva un personaggio su una sedia a rotelle è stata tacciata di abilismo" ha dichiarato Thunder Lotus. "Noi sviluppatori vogliamo porgere le nostre scuse ... Leggi su eurogamer

Spiritfarer, il titolo di cui vi parleremo oggi e che avevamo già avuto modo di apprezzare grazie al The Game Festival, è l’ultimo ambizioso progetto dei Thunder Lotus Games, già autori degli interess ...Una storia in particolare in Spiritfarer ha mancato l’obiettivo e lo sviluppatore del gioco, Thunder Lotus Games, ha promesso di correggerla. Lo sviluppatore di Spiritfarer Thunder Lotus ha rilasciato ...