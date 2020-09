Scuola: under 14 in quarantena? Scatta il congedo straordinario e lo smart working per i genitori (Di venerdì 4 settembre 2020) Considerando che mancano ancora 10 giorni all’inizio della Scuola, leggere di ciò che accadrà in famiglia davanti all’eventualità di un figlioletto contagiato, certo non ci incoraggia a guardare al prossimo 14 settembre con ottimismo. Ad ogni modo in tempo di ‘emergenza’ è giusto che tutto sia stato già previsto e pensato, onde evitare situazione paradossali o, peggio, pericolose. Dunque, si legge nel decreto approvato una manciata di ore fa dal Cdm, tra le misure che interessano la Scuola, che potrà contare su nuove risorse, ”Sono previste misure in materia di smart working e congedi straordinari per i genitori di figli minori di quattordici anni nei casi di quarantena obbligatoria dei figli“. Soldi ... Leggi su italiasera

