Reazione a Catena 4 settembre 2020: i Tre alla Seconda (video) (Di venerdì 4 settembre 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 4 settembre 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campioni i Tre alla Seconda. Avevano partecipato al gioco già nel 2017, ma adesso ci riprovano…e per questo hanno deciso di chiamarsi “alla Seconda”. I Tre alla Seconda – Marco, Francesco e Tommaso, rinominati Fratelli Bartoloni “prendi due porti via tre” dal conduttore -, al loro quarto tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 500 euro. Il loro montepremi rimane ... Leggi su ascoltitv

_sameeyesblue : @actmyagv Hai guardato reazione a catena stasera si amo? - MChillini : Su Reazione a catena tra le canzoni delle catene musicali c’era da indovinare Rocket man Nella mia testa: - Martina24Bravi : @actmyagv REAZIONE A CATENA AHHAHA e quando hanno aggiunto la n io ho subito pensato a una cosa help - zazoomblog : Reazione a Catena puntata 4 settembre 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - #Reazione #Catena #puntata… - mariaco88414922 : #Ilparadisodellesignore In un gioco su reazione a catena c' erano queste parole: FIDANZAMENTO ANELLO C chissà cosa… -