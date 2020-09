PS5 in diretta su Twitch ma era soltantouna torta

PS5 in diretta su Twitch ma era soltanto...una torta (Di venerdì 4 settembre 2020) I 'Chat Choice Awards' sono stati trasmessi in diretta su Twitch questa notte. Durante la trasmissione, gli spettatori attenti hanno notato rapidamente quella che sembrava essere una PlayStation 5 seduta sullo sfondo della stanza della conduttrice Mari Takahashi. Non molto tempo dopo, l'account Twitter ufficiale di Twitch ha twittato: "Aspetta, cos'è questa PS5?". Naturalmente, alcuni appassionati si sono subito eccitati e la notizia di una rivelazione di PS5 ha iniziato a diffondersi. Takahashi ha anche detto che tutto sarebbe stato rivelato più avanti nello show.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Dal sito ufficiale del franchise di The Witcher sono state annunciate le versioni next gen del capolavoro di CD Projekt Red. Nell’immagina promozionale è possibile vedere il design del gioco PS5 mentr ...

PS5 appare in una diretta Twitch, è davvero la console Sony?

Da quando è stata annunciata ufficialmente PS5, Sony è stata molto cauta nel rilasciare informazioni cruciali sulla proprio console di prossima generazione. Prima il logo, poi il DualSense e dopo alcu ...

Dal sito ufficiale del franchise di The Witcher sono state annunciate le versioni next gen del capolavoro di CD Projekt Red. Nell'immagina promozionale è possibile vedere il design del gioco PS5 mentr ...