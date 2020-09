Napoli, Koulibaly out: ecco le prossime mosse - Calcio (Di venerdì 4 settembre 2020) Il difensore centrale senegalese lascerà il Napoli in questa sessione di mercato e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, solo dopo la sua cessione il club partenopeo si lancerà all'attacco ... Leggi su sportevai

AlfredoPedulla : #Koulibaly-#City: pronta nuova offerta da presentare al #Napoli entro il weekend - calciomercato_m : MERCATO - Napoli, Sokratis è un obiettivo concreto, per Koulibaly si attende la proposta del Manchester City, la Ro… - roma_magazine : MERCATO - Napoli, Sokratis è un obiettivo concreto, per Koulibaly si attende la proposta del Manchester City, la Ro… - salvione : Fabian Ruiz e Koulibaly, le offerte di Psg e City al Napoli - Loutoo2 : RT @tuttonapoli: Tuttosport - In queste ore si chiude Koulibaly al City: definita la cifra che incasserà il Napoli -