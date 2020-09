Juventus, il biografo di CR7 e Messi: «Suarez ha l’accordo con i bianconeri» (Di venerdì 4 settembre 2020) Guillem Balague ha confermato che Luis Suarez avrebbe l’accordo con la Juventus Luis Suarez sembra essere sempre più vicino alla Juventus. A confermarlo, attraverso un tweet, Guillem Balague, biografo delle grandi stelle come ad esempio Leo Messi e Cristiano Ronaldo. «Non è vero che il futuro di Leo Messi è legato a quello di Suarez. L’uruguaiano è d’accordo con la Juve e questo non influisce su ciò che deciderà Leo. La grana con il Barcellona rallenta l’affare: invece dei 2 anni rimasti dal contratto (uno facoltativo) Suarez è felice di ricevere la buonuscita per un solo anno di contratto». Leggi su ... Leggi su calcionews24

