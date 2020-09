Jessica Krug, la professoressa che fingeva di essere di colore (Di venerdì 4 settembre 2020) Jessica Krug per anni ha finto di avere origini africane per scalare le gerarchie universitarie americane ma alla fine è stata costretta a confessare professoressa universitaria con un ruolo di primo piamno e attivista per i diritti dein neri americani. Solo che era tutto falso. O meglio la carriera di Jessica Krug è stata costruita … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ilfoglio_it : Nell’America di oggi, in cui si denuncia il “privilegio bianco” e il “razzismo sistemico”, irrompe il caso Jessica… - SiamoAllaBuccia : Un giorno parleremo del fatto che NA*DEESHA UYA*GODA e la nostra Rachel Dolezal o, in chiave più recente, Jessica Krug... - SusyPorta : RT @ilfoglio_it: Nell’America di oggi, in cui si denuncia il “privilegio bianco” e il “razzismo sistemico”, irrompe il caso Jessica Krug, l… - SalvatoreMerlo : RT @ilfoglio_it: Nell’America di oggi, in cui si denuncia il “privilegio bianco” e il “razzismo sistemico”, irrompe il caso Jessica Krug, l… - dralesorre : RT @ilfoglio_it: Nell’America di oggi, in cui si denuncia il “privilegio bianco” e il “razzismo sistemico”, irrompe il caso Jessica Krug, l… -