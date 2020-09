Il Napoli: “Per Osimhen le triplette sono come le ciliegie, una tira l’altra” (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Napoli commenta così, sul suo sito ufficiale, la vittoria sul Teramo per 4-0 nell’ultima amichevole del ritiro estivo di Castel di Sangro: “La prima come “entree” di benvenuto, la seconda per assaporarne ancora meglio il gusto. Per Osimhen le triplette sono come le ciliegie: una tira l’altra. Dopo i tre gol all’Aqulila nella prima uscita stagionale, Viktor ne segna altri 3 al Teramo. Una “par condicio” che, in tempi di seggi politici, elegge Osimhen quale nuovo bomber azzurro e lo colloca ben alto nel fervido entusiasmo del popolo napoletano. E’ certamente lui l’uomo patinato di questa anticamera estiva che prelude alla nuova stagione. Risultati che in questo periodo ... Leggi su ilnapolista

