“I numeri non devono arrivare alla stampa”: cosa c’è scritto nei verbali del Cts resi pubblici oggi (Di venerdì 4 settembre 2020) Il 24 febbraio, tre giorni giorni dopo l’esplosione del primo caso autoctono di Coronavirus in Italia, il Comitato tecnico scientifico (Cts) raccomandava che i dati relativi alla diffusione del contagio nel Paese non arrivassero alla stampa e suggeriva per questo la “massima cautela”. È quanto emerge da uno dei quasi 100 verbali del Cts pubblicati oggi sul sito del dipartimento della Protezione Civile dopo la diffusione dei primi cinque il 7 agosto scorso, arrivata in seguito alla battaglia legale della Fondazione Einaudi e alle reiterate richieste della società civile e della stampa. I documenti mostrano il contenuto delle riunioni del Comitato tecnico scientifico, in cui gli esperti esprimevano pareri sull’evoluzione dell’epidemia da Covid-19 in Italia e ... Leggi su tpi

