Harry e Meghan produttori per Netflix: faremo contenuti d’impatto (Di venerdì 4 settembre 2020) Il principe Harry e Meghan Markle tornano a far parlare di se' . Hanno firmato un accordo con il gigante dello streaming Netflix per produrre film e serie tv "d'impatto". La coppia, che quest'anno ha lasciato la famiglia reale britannica e si è trasferita in California, ha già diversi progetti in fase di sviluppo, ma tutti come produzione: Meghan, ex star di "Suits", ha detto chiaramente di non voler tornare a recitare."Il nostro obiettivo è far luce sulle persone e sulle cause di tutto il mondo, creare contenuti che informino e diano speranza", hanno raccontato il Duca e la Duchessa del Sussex in un'intervista alla France presse. Inoltre, da neogenitori, puntano a una programmazione adatta alle famiglie. Tra i primi progetti svelati ci sono una serie di documentari sulla natura e ... Leggi su ilfogliettone

