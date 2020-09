Gli asintomatici positivi non potranno lavorare, neanche da casa (Di venerdì 4 settembre 2020) Gli asintomatici passeranno la quarantena con le mani in mano. Per i positivi al Covid-19 è vietato lavorare, anche per chi è del tutto senza sintomi. A disciplinare la questione sono i decreti Cura Italia e Rilancio, poi convertiti in leggi, oltre al «messaggio» Inps 2584 del 24 giugno e al dpcm 7 agosto del 2020. Al Corriere della Sera l’avvocato Cesare Pozzoli, partner dello studio legale milanese Chiello-Pozzoli, spiega la regola.«Il decreto Agosto ha stabilito che le persone di ritorno da vacanze in zone a rischio debbano stare in isolamento in attesa del tampone. Bene, anche questo isolamento è equiparato alla malattia quindi implica il divieto di lavorare».Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, negli ultimi 30 giorni i casi sono stati 21.724 di ... Leggi su huffingtonpost

Corriere : Quarantena senza smart working per gli asintomatici: vietato lavorare anche da casa - Corriere : Quarantena senza smart working per gli asintomatici: vietato lavorare anche da casa - HuffPostItalia : Gli asintomatici positivi non potranno lavorare, neanche da casa - 437647627 : @MastriTina @Pazq63 @borghi_claudio @alexchicchi a-sintomatico è un termine, e significa senza sintomi. nel mondo d… - cannedcat : Gli asintomatici positivi e chi aspetta il tampone dopo le vacanze non possono lavorare, anche da casa -

Ultime Notizie dalla rete : Gli asintomatici Covid e pazienti asintomatici, cosa significa: «Possono contagiare, ma solo in rari casi». Le regole Il Messaggero Covid, Pesenti: «Rischi inevitabili. Il numero dei pazienti forse crescerà ancora, ma non come a marzo»

È sempre una questione di come si guardano i numeri. Dopo qualche settimana di ottimismo, l’Italia torna a fare i conti con la crescita della curva dei ricoveri. Antonio Pesenti, 68 anni, è il respons ...

“Finiamo la quarantena qui in Sardegna”. No dei turisti alle navi speciali per il rientro

Sarà che per godere dei benefici del mare basta aprire una finestra. È una questione di aria, di profumi, di temperature e di salsedine. Anche nell’incubo della quarantena, con il virus che ancora non ...

È sempre una questione di come si guardano i numeri. Dopo qualche settimana di ottimismo, l’Italia torna a fare i conti con la crescita della curva dei ricoveri. Antonio Pesenti, 68 anni, è il respons ...Sarà che per godere dei benefici del mare basta aprire una finestra. È una questione di aria, di profumi, di temperature e di salsedine. Anche nell’incubo della quarantena, con il virus che ancora non ...