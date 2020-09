Giulio Raselli offeso e deriso | Ex di Uomini e Donne bersaglio dei social (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo Uomini e Donne, Giulio Raselli sembra essere diventato bersaglio dei social e ha raccontato di essere stato offeso e deriso. Scopriamo lo sfogo dell’ex tronista del trono classico. Potrebbe essere un momento difficile per Giulio Raselli. Nonostante l’ex tronista di Uomini e Donne sia sentimentalmente appagato da quando ha fatto la sua scelta a … L'articolo Giulio Raselli offeso e deriso Ex di Uomini e Donne bersaglio dei social proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Uomini e Donne Giulio Raselli e Giulia verso l’addio? - #Uomini #Donne #Giulio #Raselli - QuotidianPost : Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia verso l’addio? - infoitcultura : Gossip Uomini e Donne: Giulia D’Urso e Giulio Raselli in crisi? -