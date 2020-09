Figli: fino a quando vanno mantenuti (Di venerdì 4 settembre 2020) Il mantenimento dei FigliI Figli minorenni vanno sempre mantenutifino a quando mantenere i maggiorenniIl dovere di cercare un lavoroMantenimento: una volta finito non può riprendereIl mantenimento dei FigliTorna su Il mantenimento dei Figli trova il suo fondamento giuridico nell'articolo 315-bis del codice civile che, al primo comma, sancisce che "Il Figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni". Di conseguenza, in virtù di tale norma la madre e il padre sono tenuti a mantenere la prole, in proporzione alle rispettive capacità e a prescindere dal fatto di essere o meno ... Leggi su studiocataldi

