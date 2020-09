F1, Gp Monza 2020 live: nelle libere 1 il miglior tempo è di Bottas. Libere 2 in diretta (Di venerdì 4 settembre 2020) Si è aperto il lungo weekend del Gran Premio di Monza di Formula 1 . Appuntamento in casa per una Ferrari in crisi nera dopo il disastroso Gp di Spa . Il dominio della Mercedes in questo mondiale è ... Leggi su quotidiano

SkySportF1 : #Vettel e @Charles_Leclerc analizzano le prospettive del weekend di Monza ???? #ItalianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : ? @Max33Verstappen a muro in uscita della Ascari (-50’ ?? #FP1) Ma la retromarcia risolve tutto ?? Il LIVE ?… - SkySportF1 : A MONZA SI COMINCIA! ?? Seguiteci per tutti gli aggiornamenti delle libere dell'#ItalianGP #SkyMotori #F1 #Formula1… - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: ? @Max33Verstappen a muro in uscita della Ascari (-50’ ?? #FP1) Ma la retromarcia risolve tutto ?? Il LIVE ? - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: ? Mercedes è già davanti a tutti (?? #FP1) Insegue la Red Bull, Ferrari fuori dalla top-10 Il resoconto ? -